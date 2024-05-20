До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 12 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 20 травня: євро знову оновило рекорд й доросло до 43 гривень
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Відкриття 20 травня
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Закриття 20 травня
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Зміни
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39,52/39,54
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39,67/39,69
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15/15
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42,99/43,00
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43,11/43,12
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12/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,97 грн. Євро купують за 42,80 грн, а продають за 43,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,97−40,05, євро — 42,36−43,50 грн.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 21 травня, на рівні 39,6650 грн/$, порівняно із 39,4272 грн/$ у понеділок.
Водночас курс гривні до євро впав на 33 копійки — до 43,0802 грн за євро. Це новий історичний мінімум.
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