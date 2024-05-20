Курс валют на вечір 20 травня: євро знову оновило рекорд й доросло до 43 гривень

До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 12 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 20 травня Закриття 20 травня Зміни долар 39,52/39,54 39,67/39,69 15/15 євро 42,99/43,00 43,11/43,12 12/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,97 грн. Євро купують за 42,80 грн, а продають за 43,40 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,97−40,05, євро — 42,36−43,50 грн.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 21 травня, на рівні 39,6650 грн/$, порівняно із 39,4272 грн/$ у понеділок.

Водночас курс гривні до євро впав на 33 копійки — до 43,0802 грн за євро. Це новий історичний мінімум.

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