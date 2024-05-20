Жорстка конкуренція з Huawei: Apple знижує ціни на iPhone в Китаї

Компанія Apple розпочала агресивну кампанію знижок на своєму офіційному сайті Tmall у Китаї, пропонуючи знижки до 2300 юанів ($318) на деякі моделі iPhone. Про це повідомляє Reuters.

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Що відбувається з цінами

Знижки з'явилися в той час, коли американський технологічний гігант намагається захистити свої позиції на ринку смартфонів високого класу, де він стикається зі зростаючою конкуренцією з боку місцевих конкурентів, таких як Huawei.

Ця акція, що триватиме з 20 по 28 травня, є більш суттєвою, ніж та, яку Apple пропонувала в лютому.

Якщо найвища знижка в лютневій кампанії становила 1150 юанів, то цього разу знижки сягають 2300 юанів. Найбільша знижка поширюється на модель iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ, тоді як на інші моделі також спостерігається значне зниження цін.

Наприклад, на версію базової моделі iPhone 15 на 128 ГБ знижка становить 1 400 юанів, згідно з перевіркою Reuters.

Посилення конкурентного тиску на Apple відбувається після того, як Huawei минулого місяця представила свою нову серію смартфонів високого класу Pura 70 після запуску Mate 60 у серпні минулого року.

Попередні зусилля Apple зі зниження цін у лютому, схоже, допомогли компанії пом'якшити уповільнення продажів у Китаї.

За підрахунками Reuters, які базуються на даних Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій (CAICT), поставки Apple в Китаї в березні зросли на 12%. Це значне поліпшення порівняно з першими двома місяцями 2024 року, коли компанія зазнала падіння продажів на 37%.