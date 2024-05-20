Австрія надасть 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні 5 мільйонів євро , які будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це пише ЕП з посиланням на Der Standart.

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«Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні», — заявила міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.

За її словами, ці гроші мали стати внеском у «хоча б деяке спрощення» відновлення.

Гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України отримав новий внесок від Данії у розмірі 5,3 млн євро.

У травні Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).