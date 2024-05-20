Компанія Google, що входить до складу Alphabet Inc., планує витратити 1 млрд євро на розбудову свого головного центру обробки даних у Фінляндії, оскільки ця країна має легкий доступ до «зеленої» енергії. Про це пише Bloomberg.
Google інвестує 1 млрд євро у розширення дата-центру у Фінляндії
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Що відомо
Розширення дозволить збільшити штат співробітників на чверть, до 500 осіб, цього й наступного року, повідомив прессекретар компанії. Google відмовився повідомити, який вплив ці інвестиції матимуть на обсяг даних, що зберігаються на цьому об'єкті.
Об'єкт розташований у місті Хаміна, на південному узбережжі країни. Регіон пропонує хорошу пропозицію відновлюваної енергії, що є життєво важливим для досягнення мети компанії — перевести всі офіси й центри обробки даних на «зелену» енергію до кінця цього десятиліття.
Нагадаємо
Amazon планує витратити 12 млрд сингапурських доларів ($8,88 млрд) протягом наступних чотирьох років на розширення своєї інфраструктури хмарних обчислень у Сингапурі.
Коментарі - 2
При нагоді РЗСО «Град» накриє цей датацентр в одну мить.
Потім не кажіть, що ніхто не попереджав…