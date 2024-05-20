Google інвестує 1 млрд євро у розширення дата-центру у Фінляндії

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Що відомо Розширення дозволить збільшити штат співробітників на чверть, до 500 осіб, цього й наступного року, повідомив прессекретар компанії. Google відмовився повідомити, який вплив ці інвестиції матимуть на обсяг даних, що зберігаються на цьому об'єкті.

Об'єкт розташований у місті Хаміна, на південному узбережжі країни. Регіон пропонує хорошу пропозицію відновлюваної енергії, що є життєво важливим для досягнення мети компанії — перевести всі офіси й центри обробки даних на «зелену» енергію до кінця цього десятиліття.

Нагадаємо

Amazon планує витратити 12 млрд сингапурських доларів ($8,88 млрд) протягом наступних чотирьох років на розширення своєї інфраструктури хмарних обчислень у Сингапурі.