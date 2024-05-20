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20 травня 2024, 15:51

«Київстар» підвищує тарифи

Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» підвищив вартість низки тарифних планів, запропонувавши абонентам перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну. Про це президент компанії Олександр Комаров розповів в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» підвищив вартість низки тарифних планів, запропонувавши абонентам перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну.

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«Споживання, що зростає, інфляція, девальвація змушує всіх виробників, сервіс-провайдерів так чи інакше підвищувати ціни. Ми робимо це вперше з початку війни. До того ж ми даємо клієнтам вибір: або перейти на новий тарифний план із більшим обсягом послуг, або вибрати альтернативу з наявних тарифних планів за меншу ціну і з меншим обсягом послуг. І насправді потрібно розуміти, що це неминучий процес», — сказав голова компанії.

За його словами, зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років.

Комаров назвав основною причиною зростання собівартості послуг ціни на електроенергію. Для «Київстару» ця стаття витрат обчислюється мільярдами гривень на рік і вона зросла більш ніж на 100%. Крім того, близько 70−80% інвестицій компанії пов'язані із закупівлями у валюті на тлі 45% девальвації національної валюти з грудня 2021 року.

«Тому у нас немає іншого виходу, окрім як балансувати цю ситуацію через ціну для споживача», — уточнив Комаров.

Водночас він запевнив, що підвищення тарифів наразі торкнулося лише частини клієнтів.

«Ми не змінюємо тарифи протягом 12 місяців. Наприклад, якщо у нас є нова клієнтська база, яка підключилася менш ніж за рік до цього моменту, їхні тарифи ми не чіпаємо. Ще один приклад — ми в „Київстарі“ маємо сотні тисяч клієнтів, які змінюють тарифні плани… Ці клієнти мають протягом 12 місяців імунітет від ініціативи з пропозицією змінити тарифний план з боку компанії», — додав Комаров.

За даними на сайті «Київстару», наразі тарифи на послуги мобільного зв'язку компанії стартують від 150 грн за чотири тижні (125 грн — для пенсіонерів).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
Три літри
Три літри
20 травня 2024, 16:05
#
Зайшов почитати скиглення про європейські зарплати
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 17:04
#
У Киевстара есть прикольный тариф «Киевстар навсегда».
В своё время сотрудники Киевстара гребли сим-карты
с таким тарифом пачками, распихивая их по родственникам
и знакомым.
Ещё в недалёком 2020 году этот тарифный пакет был реально
безлимитным с абонплатой в 50грн/мес.
В мае 2024 года абонплата уже достигла 100грн/мес, но всё равно
она ниже чем во всех других тарифных планах, конечно кроме
корпоративных для IOT-устройств.
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0
AnanatoliyA
AnanatoliyA
20 травня 2024, 20:00
#
Рік назад Київстар вже підняв мій тариф із 300 грн до 375. Тепер що, вирішили до 500 заокруглити?😶
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