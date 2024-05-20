Відплив капіталу з Китаю досяг рекорду

У квітні відплив капіталу з Китаю погіршився до найбільшого показника з грудня 2016 року, що підкреслило несприятливі для юаня умови на тлі слабкої внутрішньої економіки та невизначеності щодо процентної ставки Федерального резерву США. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Китайські банки продали своїм клієнтам минулого місяця $36,7 млрд іноземної валюти, що є найбільшим показником з грудня 2016 року.

Згідно з офіційними даними, у квітні місцеві компанії придбали найбільшу кількість іноземної валюти в банках з 2016 року, в той час, як експортери стримували конвертацію доларів, а резиденти скуповували іноземну валюту для закордонних поїздок.

Ці фактори вказують на обережний погляд на юань, оскільки відносно низька процентна ставка в Китаї порівняно з США сприяє зміцненню долара. І хоча Народний банк Китаю втрутився, щоб утримати юань у вузькому діапазоні, невизначеність щодо термінів і ступеня зниження ставок ФРС цього року ускладнює його роботу.