У НБУ пояснили як заробляли банки у першому кварталі

У першому кварталі 2024 року банківський сектор зберігав високу операційну ефективність. Крім того, позитивно на фінрезультат вплинуло незначне розформування банками резервів під ризики від активних операцій, передусім кредитування. Це разом сприяло отриманню 40.5 млрд грн прибутку. Про це повідомляє Нацбанк у своєму огляді.

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Рентабельність капіталу сектору була близько 50% після оподаткування за підвищеною торік ставкою податку в розмірі 25%. Чистий процентний дохід надалі зростав та залишався основним джерелом прибутку.

У І кварталі процентний дохід банків був на 20.3% вищий, ніж рік тому. Дохідність активів у середньому за рік зросла на 0.2 в. п. до 11.6%, передусім за рахунок доходів від ОВДП — їхня частка зросла за рік на 6.7 в. п. до 26.4%.

Натомість дохідність депозитних сертифікатів НБУ зменшилась, як і їхня

частка в процентних доходах. Дохідність кредитування знижувалася через низхідний тренд процентних ставок, тоді як вищі обсяги портфеля сприяли нарощенню доходів від кредитування.

Частка процентних доходів від кредитів залишалася близько 40%. Упродовж кварталу процентні доходи зростали повільніше за витрати, а відносно чистих активів знизилися на 0.3 в. п. Тож процентна маржа порівняно з попереднім кварталом дещо зменшилася — до 7.6%.