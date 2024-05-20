Для військових та їхніх родин підвищена дохідність по депозитах у Креді Агріколь

Ви захищаєте Україну, ми працюємо для вас! Для військових та їхніх родин Креді Агріколь пропонує підвищену дохідність по депозиту «Строковий» на 3 та 6 місяців: 14% річних у гривнях та 2% річних у доларах США. Сума вкладу від 5000 гривень або 1000 доларів США. Пропозиція діє в період від 15.05.2024 по 28.06.2024 р.

Відкрити вклад на таких умовах можуть як особисто військовослужбовці / військовослужбовиці, так і члени їхніх родин: дружини / чоловіки, мати/батько або діти.

Щоб оформити вклад, військовослужбовцям необхідно надати менеджеру відділення банку один із таких документів:

військовий квиток або його копію;

посвідчення офіцера або генерала (адмірала);

контракт про проходження військової служби або його копію;

інші документи (витяги, довідки, тощо), які дають можливість встановити відношення до військової служби.

Родинам військовослужбовців додатково до одного з вище наведених документів необхідно надати довідку:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження та/або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Детальні умови тут.

Зберігайте кошти надійно в Креді Агріколь. Ось вже 31 рік ми використовуємо нашу міжнародну мудрість і досвід для розвитку банківської системи в Україні, робимо свій внесок у економіку країни та надаємо найсучасніші послуги для українців.

Від початку війни ми спрямували 123 млн гривень на підтримку лікарень та на допомогу постраждалим. І, звичайно, навіть під час війни ми залишаємося надійними партнерами для своїх клієнтів. Група Креді Агріколь в ТОП-10 найбільших банків світу. Креді Агріколь має статус системно важливого банку. Стабільна та надійна робота банку в Україні відзначена в численних рейтингах. Креді Агріколь є найстійкішим банком за версією Dragon Capital та видання NV (2024), найкращим банком для фінтех в рейтингу Ukrainian Fintech Awards 2024, найкращим банком для агробізнесу в рейтингу від ділового журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» і Delo та лідером по динаміці зростання депозитів юридичних осіб (АУБ, 2024). У березні 2024 року Стандарт-Рейтинг вкотре підтвердив найвищі рейтинги Креді Агріколь.

*Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких державні органи України тимчасово не здійснюють свої повноваження (території, що перебувають в оточенні (блокуванні) та/або території на яких тривають активні бойові дії), внаслідок збройної агресії Російської федерації проти України розпочатої 24 лютого 2022 року.