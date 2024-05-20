Чи подорожчають ліки в Україні

Питання «Чи заборонять аптечні агрегатори в Україні?» активно обговорюється останніми днями як у суспільстві, так і в експертному фармацевтичному середовищі. Запропоновані зміни до постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів» можуть повністю змінити ринок роздрібної торгівлі ліками та медичними товарами, а також значно ускладнити життя простих українців, зробивши його дорожчим.

Щоб зрозуміти, чому це може статися, потрібно розібратися, що таке аптечні агрегатори і які послуги вони надають населенню.

Що таке аптечні агрегатори?

Економія коштів. Якщо забронювати ліки на агрегаторі, то ціна покупки в аптеці буде на 10−15% дешевшою, ніж якщо просто прийти в аптеку і купити необхідні ліки.

Зручність вибору. На сайтах-агрегаторах представлені всі або майже всі аптеки України. Це дозволяє покупцеві швидко і зручно обрати товар у найближчій або найдешевшій аптеці.

Інформаційна рівність. Агрегатори створюють доступне і рівне для всіх споживачів інформаційне середовище, не впливаючи на вибір покупця. Це важливо для розвитку здорового та конкурентного ринку.

Прозорість продажів. Ліки продаються виключно в ліцензованих аптеках. Агрегатори лише інформують покупця про наявність ліків та ціну на них і не здійснюють самих продажів.

Ситуація на ринку аптечних агрегаторів

Ринок аптечних агрегаторів в Україні розбалансований. Є один великий гравець, відомий своєю асоціацією з «пігулками», який здійснює понад 80% бронювань. Тільки за квітень його оборот склав 3,5 мільярда гривень. Однак, є й інші компанії, що надають додаткові сервіси, наприклад, Liki.ua пропонує крім бронювання ліків в аптеках ще й безкоштовні онлайн-консультації лікаря.

Можливі наслідки прийняття постанови

Якщо постанову приймуть, аптечні агрегатори будуть змушені створювати власні аптечні мережі, що малоймовірно для багатьох з них.

Наприклад, Юрій Чертков, засновник сервісу Liki.ua, говорить:

«Постанова звалилася на нас як грім з неба. Вона дивна, несвоєчасна і незрозуміло сформульована. Ми молодий сервіс з обмеженими бюджетами і не маємо можливості створювати власну мережу аптек. Окрім того ми намагаємося підтримувати найбільш лояльну цінову політику. Якщо ви дійсно бажаєте знайти нижчу ціну на препарати, рекомендую зайти на наш сайт Liki.ua, та знайти аптеку де ціна на препарат, що ви шукаєте, з великою вірогідністю буде нижча ніж на більш відомих та розкручених сайтах. Крім того, у нас реалізовано сервіс безкоштовної консультації лікарів і ми будемо максимально розвивати цей сервіс.»

Коментарі експертів

Президент Всеукраїнської Ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк висловив такі думки:

«Давайте розберемося:

Чи вигідно це покупцеві? Ні, звичайно! У разі заборони аптечних агрегаторів ліки і товари медичного призначення подорожчають для кінцевого споживача мінімум на 15%. Чому? Зайдіть в аптеку і дізнайтеся там ціну на ваші ліки. А потім на сайт аптечного агрегатора — і побачите, що на сайті на 15% дешевше, скажімо так, в середньому.

Чи вигідно це аптечним мережам? На перший погляд, так… цінові агрегатори начебто відбирають аудиторію у їхніх сайтів, і комісію з продаж платити треба. Але вони приносять до 20% від загальних аптечних продажів, а у великих містах і того більше. Аптеки публічно підтримали маркетплейси.

Чи вигідно це фармацевтичним виробникам? Точно ні. Агрегатори дозволяють уникнути заміни їхніх препаратів на інші фармацевтом, допомагають зробити вибір у кабінеті лікаря або біля свого комп'ютера, без участі маркетологів аптечної мережі, які не завжди хочуть того ж що і фармвиробник. Крім того, на агрегаторах виробники дають рекламу своїх препаратів.

Цілком дивним чином це може бути корисним лише одному учаснику ринку — аптечному агрегатору, який вже займає 80% всього ринку аптечних агрегаторів.

Необхідність отримання аптечної ліцензії йому не страшна, його ресурси дозволяють купити велику мережу аптек і не одну, якщо треба. А ось піднятий шум — чудова реклама і можливість знищити молодих перспективних конкурентів. Звичайно, це лише моя думка, заснована на багаторічному досвіді захисту прав споживачів. Не маючи жодних доказів, мені й на думку не спаде звинувачувати когось у лобіюванні шкідливого для ринку закону. Є лише факти — така постанова, у разі її прийняття, зашкодить всім. Або майже всім. Я проти монополій на ринку і вважаю, що монополія шкідлива в будь-якому вигляді."

Висновок

Якщо постанову приймуть, залишаться два варіанти: або всі аптечні агрегатори зникнуть, або залишиться лише один. Це викликає питання про мотиви створення цієї постанови та чиї інтереси вона враховує.

Тож, хто стоїть за цією постановою і чому вона з'явилася? Можливо, справа не в самій постанові, а в метушні, що її супроводжує?