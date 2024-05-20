В Держдепі США заявили, що скористаються правом конфіскувати росактиви

Державний департамент США заявив, що збирається скористатися правом конфіскації активів росії в США. Про це йдеться в заяві Держдепу США.

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«Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі голів мінфінів та очільників центробанків країн «Великої сімки» наступного тижня переконуватиме партнерів підтримати американський план із передачі прибутків від заморожених активів рф для допомоги Україні.

Зокрема, йдеться про відсотки, нараховані на $300 млрд російських активів, заморожених країнами Заходу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше Єллен наполягала на повній конфіскації активів рф, здебільшого деномінованих у євро, утім цю пропозиції у Європі не підтримали. Там затвердили консервативніший план передачі у фонд для України прибутків від заморожених активів росії у розмірі близько $3,5 млрд на рік.