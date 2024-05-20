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20 травня 2024, 12:16

Кількість нових гаманців у мережі біткоїна досягла мінімуму з травня 2018 року

Середня кількість нових гаманців у мережі біткоїна знизилася до 275 000 у період з 13 по 19 травня 2024 року. Це новий мінімум від травня 2018 року. Про це пише incrypted з посиланням на The Block.

Середня кількість нових гаманців у мережі біткоїна знизилася до 275 000 у період з 13 по 19 травня 2024 року.
Фото:depositphotos

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У виданні оперують індикатором семиденна ковзна середня (7DMA). У зазначений період значення цього показника перебувало в межах 275 000. Саме стільки нових адрес, у середньому, з’являлося в мережі біткоїна щодня.

Цю тенденцію підтверджують дані порталу Glassnode. Згідно з ним, 12 травня 2024 року добова кількість нових адрес знизилася до 223 836. Пізніше, з 13 по 19 травня, показник лише одного разу досяг рівня в 300 000. Водночас у квітні значення коливалося в межах від 350 000 до 400 000:

На зниження активності в мережі вказують і деякі інші показники. Зокрема, хешрейт. Після халвінгу він відзначився різким стрибком, після чого пішов на спад, згідно з BitInfoCharts.

За останні 24 години курс біткоїна впав з $67 000 до $66 280 в моменті, згідно з TradingView.

Джерело: Мінфін
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