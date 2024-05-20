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20 травня 2024, 11:36

Золото подорожчало до історичного максимуму

Золото підскочило до історичного максимуму, підкріплене зростаючим оптимізмом щодо того, що Федеральна резервна система почне пом’якшувати монетарну політику цього року разом із зростанням геополітичної напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg.

Золото підскочило до історичного максимуму, підкріплене зростаючим оптимізмом щодо того, що Федеральна резервна система почне пом’якшувати монетарну політику цього року разом із зростанням геополітичної напруженості на Близькому Сході.
Фото:depositphotos

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Що відбувається з цінами

Золото подорожчало на 1,4% і досягло $2450,07 за унцію, перевищивши попередній внутрішньоденний рекорд, досягнутий у квітні. На останніх сесіях трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система зможе знизити вартість запозичень уже у вересні, і цей сценарій підтримає золото, оскільки за ним не виплачують відсотки.

Минулого тижня долар США впав, а казначейські облігації зросли після того, як дані показали, що інфляція у квітні знизилася більше, ніж очікувалося. Це підтримало дорогоцінний метал, ціна якого виражена в доларах.

Статус металу опинився в центрі уваги того, як 19 травня в густому тумані розбився вертоліт, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Ця новина посилила відчуття зростаючих геополітичних ризиків у всьому регіоні.

«Ралі золота викликано новинами через невизначеність щодо того, що сталося в Ірані», — сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник інституційних ринків ABC у Сіднеї.

Нагадаємо

Золото 1 квітня подорожчало до рекорду, оскільки ознаки того, що Федеральна резервна система наближається до зниження процентних ставок, додали поштовх до зростання, яке також було спричинене геополітичною напруженістю та високим попитом у Китаї.

Джерело: Мінфін
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