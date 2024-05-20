Курс валют на 20 травня: долар та євро подорожчали в банках

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу додав 1 копійку. Євро додало 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,95 грн. Євро купують за 42,70 грн, а продають за 43,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,91−40,01, євро — 43,30−43,46 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,52−39,54 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,99−43,00 грн/євро.

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