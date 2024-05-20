Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 493 690 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 травня 2024, 8:12
Втрати ворога за 19 травня: 1 400 російських окупантів, 14 танків, 81 БПЛА та 1 корабель
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Втрати ворога
- особового складу — близько 493690 (+1400) осіб,
- танків — 7590 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 14665 (+35) од,
- артилерійських систем - 12737 (+50) од,
- РСЗВ — 1076 (+2) од,
- засоби ППО — 807 (+4) од,
- літаків — 354 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10236 (+81),
- крилаті ракети — 2205 (+1),
- кораблі /катери — 27 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17311 (+60) од,
- спеціальна техніка — 2079 (+2)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
людина не прийде в чужу країну захоплювати, вбивати, окуповувати
Якщо ти так хочеш воювати, то не чекав би бусифікації, а проявив би свою громадянську позицію і пішов би добровольцем. А то сховатись за спідницею і підганяти тих УКРАЇНЦІВ, яким не повезло з бусифікацією, як мінімум підло.