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20 травня 2024, 8:12

Втрати ворога за 19 травня: 1 400 російських окупантів, 14 танків, 81 БПЛА та 1 корабель

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 493 690 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 окупантів.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Втрати ворога

  • особового складу — близько 493690 (+1400) осіб,
  • танків — 7590 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 14665 (+35) од,
  • артилерійських систем - 12737 (+50) од,
  • РСЗВ — 1076 (+2) од,
  • засоби ППО — 807 (+4) од,
  • літаків — 354 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10236 (+81),
  • крилаті ракети — 2205 (+1),
  • кораблі /катери — 27 (+1) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17311 (+60) од,
  • спеціальна техніка — 2079 (+2)
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
youknow
youknow
20 травня 2024, 9:26
#
Гарні новини, щоб так кожної секунди доки вони зникнуть та закінчиться війна
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 травня 2024, 10:41
#
Без тебе в окопі такого ніколи не буде. Покажи приклад, а то з дивану розпоряджатись чужими життями і при цьому особисто не приймаючи участь, може лише ****** *****.
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0
youknow
youknow
20 травня 2024, 11:33
#
То не люди, а ти під сумнівом
людина не прийде в чужу країну захоплювати, вбивати, окуповувати
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Kharakternyk
Kharakternyk
20 травня 2024, 13:04
#
Пі*ар, а з нашої сторони хто воює?
Якщо ти так хочеш воювати, то не чекав би бусифікації, а проявив би свою громадянську позицію і пішов би добровольцем. А то сховатись за спідницею і підганяти тих УКРАЇНЦІВ, яким не повезло з бусифікацією, як мінімум підло.
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