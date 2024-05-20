«Мінфін» вітає з професійним святом банкірів — людей, чия робота потребує особливої відповідальності, зосередженості, терпіння й самовіддачі.
20 травня 2024, 8:10
З Днем банківського працівника!
Бажаємо кожному з вас здоров'я і енергії, внутрішнього спокою, миру, любові й розуміння в родині, більше радості й хороших новин в кожному дні!
Бажаємо розвиватися і досягати нових висот у кар'єрі, завжди почуватися на своєму місці. І звичайно, нехай ростуть ваші фінансові можливості, впевненість в завтрашньому дні.
Хороших вам клієнтів, більше вдалих угод і успіху в усіх щоденних справах!
Слава Україні!
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 14
Статистична інформація про час роботи укрбанків у Харкові
с початку російського наступу на півночі Харківської області:
10 травня — банки цілий день не працювали
11 травня — субота вихідний
12 травня — неділя вихідний
13 травня — банки працювали 2 години
14 травня — банки працювали 2 години 30 хв.
15 травня — банки працювали 1 годину 55 хв.
16 травня — банки цілий день не працювали
17 травня — банки працювали 0 годин 23 хв.
18 травня — субота вихідний
19 травня — неділя вихідний
За останнній тиждень харківські банківські працівники абсолютної більшості
укрбанків ропрацювали трохи меньше семи годин замість сорока годин…
Вчера, в воскресенье, воздушная тревога в Харькове была:
с 03:10 по 13:01 — 09 час. 50 мин.
с 13:54 по 00:13 20.05 — 10 час. 19 мин.
И если следовать логике банкиров, то они имели право в воскресенье
ходить по аптекам, магазинам, супермаркетам, кафешкам и ресторанам
всего 50минут за весь день.
Было бы неплохо, если бы банковских сотрудников, которые сами отказываются
обслуживать клиентов во время воздушных тревог, также не обслуживали
ни в аптеках, ни в магазинах, ни в супермаркетах, ни в общественнном
транспорте и конечно же ни скорая помощь ни МЧС не доложны приезжать
на вызовы сотрудников банков во время воздушных тревог, возможно тогда
бы они задумались о своём преступном бездействии во время войны…
Вся страна работает и только банкиры во время воздушных тревог
прячутся в своих закрытых отделениях и не обслуживают клиентов,
способствуя стране-агрессору разрушать нашу экономику и наносить
вред не только гражданскому населению, но и воинам ВСУ.
прекращают обслуживание клиентов во время воздушных тревог.
Поэтому хочу поздравить с профессиональным праздником банкиров — с Днем банковского работника всех сотрудников А-Банка, особенно работающих в городе Харькове!
Хочу выразить огромную и искреннюю благодарность всем сотрудникам А-Банка, которые в такое непростое время для всех жителей города Харькова, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги, продолжают оказывать банковские услуги. Отдельно хочу отметить женский коллектив отделения А-Банка по адресу ул. Героев Труда, 34 — ваша благожелательность, спокойствие и выдержка в таких непростых условиях вселяют оптимизм и надежду на лучшее. Спасибо, что относитесь с пониманием и не отказываете клиентам других укрбанков, чьи отделения закрыты во время воздушных тревог. Когда в пешеходной близости закрыты отделения Приватбанка, Ощадбанка, Райффайзен, Укргазбанка и Сенс-банка — вы чуть ли не единственные продолжаете работу по оказанию всего комплекса банковских услуг нашему многострадальному населению города Харькова.
Ещё раз огромное человеческое СПАСИБО!
даже не начинали работу. Зачем работать, если воздушная тревога объявлена в 7:45
и как всегда продлится не один час, а скорее всего до конца рабочего дня.
Ну, а клиенты ведь не люди, поэтому пусть идут лесом
или по другим трёхбуквенным направлениям…
Смешно читать ваш бред про какие-то «посадки»,
особенно когда третий год длится война в стране
и во время воздушных тревого работают все предприятия,
конечно кроме кучки банков.
Особенно хочу лично поздравить персонал отделения, государственного банка «Приватбанк», которое НАРУШАЯ все возможные законодательные акты Украины, рискуя своим жизнями и жизнями «посетителей». продолжали работу в оккупированом Херсоне!
Желаю, вам крепкого здоровья, которое вам пригодится во время отбывания наказания (верю этот день настанет)!
Добавлю, что и на этом форуме есть граждане, которые оправдывают подобные действия, даже уверяют, что это отделение «выдавало пенсии»…
https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/233237/
Предполагаю, что ты уже написал заявление в Прокуратуру по озвученным на форуме фактам правонарушений, или надеешься что кто-то другой будет заниматься такими глупостями.
И поверь, именно этими «глупостями» и будут заниматься!
А еще будут заниматься именно теми «нехорошими» сотрудниками НБУ и членами правления «Привата» которые не приняли надлежащих мер по отношению к этой группе лиц.
И напоминаю, согласно международной конвенции. которую подписала Украина (как один из учредителей образования ООН, 26 апреля 1945 года), есть определенная категория граждан под «имуннететом» ООН во время вооруженных конфликтов, и в этом списке сотрудников банков нет!
Миру всім нам!
Сам себя не похвалишь — никто не похвалит…
укрбанків у Харкові з самого ранку навіть не відкривалась.