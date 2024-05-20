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20 травня 2024, 8:10

З Днем банківського працівника!

«Мінфін» вітає з професійним святом банкірів — людей, чия робота потребує особливої відповідальності, зосередженості, терпіння й самовіддачі.

«Мінфін» вітає з професійним святом банкірів — людей, чия робота потребує особливої відповідальності, зосередженості, терпіння й самовіддачі.

Бажаємо кожному з вас здоров'я і енергії, внутрішнього спокою, миру, любові й розуміння в родині, більше радості й хороших новин в кожному дні!

Бажаємо розвиватися і досягати нових висот у кар'єрі, завжди почуватися на своєму місці. І звичайно, нехай ростуть ваші фінансові можливості, впевненість в завтрашньому дні.

Хороших вам клієнтів, більше вдалих угод і успіху в усіх щоденних справах!

Слава Україні!

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 14

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 8:27
#
Банківські співробітники найбільші нероби, якщо не по всій країні, то у Харкові однозначно…

Статистична інформація про час роботи укрбанків у Харкові
с початку російського наступу на півночі Харківської області:
10 травня — банки цілий день не працювали
11 травня — субота вихідний
12 травня — неділя вихідний
13 травня — банки працювали 2 години
14 травня — банки працювали 2 години 30 хв.
15 травня — банки працювали 1 годину 55 хв.
16 травня — банки цілий день не працювали
17 травня — банки працювали 0 годин 23 хв.
18 травня — субота вихідний
19 травня — неділя вихідний

За останнній тиждень харківські банківські працівники абсолютної більшості
укрбанків ропрацювали трохи меньше семи годин замість сорока годин…
+
+15
TAN72
TAN72
20 травня 2024, 9:05
#
Время тревог может тоже напишите.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 9:40
#
В стране война и это отличный повод не работать…

Вчера, в воскресенье, воздушная тревога в Харькове была:
с 03:10 по 13:01 — 09 час. 50 мин.
с 13:54 по 00:13 20.05 — 10 час. 19 мин.
И если следовать логике банкиров, то они имели право в воскресенье
ходить по аптекам, магазинам, супермаркетам, кафешкам и ресторанам
всего 50минут за весь день.

Было бы неплохо, если бы банковских сотрудников, которые сами отказываются
обслуживать клиентов во время воздушных тревог, также не обслуживали
ни в аптеках, ни в магазинах, ни в супермаркетах, ни в общественнном
транспорте и конечно же ни скорая помощь ни МЧС не доложны приезжать
на вызовы сотрудников банков во время воздушных тревог, возможно тогда
бы они задумались о своём преступном бездействии во время войны…

Вся страна работает и только банкиры во время воздушных тревог
прячутся в своих закрытых отделениях и не обслуживают клиентов,
способствуя стране-агрессору разрушать нашу экономику и наносить
вред не только гражданскому населению, но и воинам ВСУ.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 9:47
#
Если быть предельно честным, то стоит отметить, что не все украинские банки
прекращают обслуживание клиентов во время воздушных тревог.

Поэтому хочу поздравить с профессиональным праздником банкиров — с Днем банковского работника всех сотрудников А-Банка, особенно работающих в городе Харькове!
Хочу выразить огромную и искреннюю благодарность всем сотрудникам А-Банка, которые в такое непростое время для всех жителей города Харькова, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги, продолжают оказывать банковские услуги. Отдельно хочу отметить женский коллектив отделения А-Банка по адресу ул. Героев Труда, 34 — ваша благожелательность, спокойствие и выдержка в таких непростых условиях вселяют оптимизм и надежду на лучшее. Спасибо, что относитесь с пониманием и не отказываете клиентам других укрбанков, чьи отделения закрыты во время воздушных тревог. Когда в пешеходной близости закрыты отделения Приватбанка, Ощадбанка, Райффайзен, Укргазбанка и Сенс-банка — вы чуть ли не единственные продолжаете работу по оказанию всего комплекса банковских услуг нашему многострадальному населению города Харькова.
Ещё раз огромное человеческое СПАСИБО!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 9:52
#
Кстати, сегодня в понедельник 20 мая, подавляющее большинство банков в Харькове
даже не начинали работу. Зачем работать, если воздушная тревога объявлена в 7:45
и как всегда продлится не один час, а скорее всего до конца рабочего дня.

Ну, а клиенты ведь не люди, поэтому пусть идут лесом
или по другим трёхбуквенным направлениям…
+
+30
TAN72
TAN72
20 травня 2024, 9:53
#
Когда прилетит в банк и будут жертвы, кто сядет вы или начальник отделения с персоналом?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 10:24
#
TAN72

Смешно читать ваш бред про какие-то «посадки»,
особенно когда третий год длится война в стране
и во время воздушных тревого работают все предприятия,
конечно кроме кучки банков.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 травня 2024, 9:56
#
Присоединяюсь к поздравлениям, с Праздником!
Особенно хочу лично поздравить персонал отделения, государственного банка «Приватбанк», которое НАРУШАЯ все возможные законодательные акты Украины, рискуя своим жизнями и жизнями «посетителей». продолжали работу в оккупированом Херсоне!
Желаю, вам крепкого здоровья, которое вам пригодится во время отбывания наказания (верю этот день настанет)!
Добавлю, что и на этом форуме есть граждане, которые оправдывают подобные действия, даже уверяют, что это отделение «выдавало пенсии»…

https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/233237/
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 10:27
#
Добрейший ты человечише, GrugoriyHoland.

Предполагаю, что ты уже написал заявление в Прокуратуру по озвученным на форуме фактам правонарушений, или надеешься что кто-то другой будет заниматься такими глупостями.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 травня 2024, 10:36
#
И не только я написал!
И поверь, именно этими «глупостями» и будут заниматься!
А еще будут заниматься именно теми «нехорошими» сотрудниками НБУ и членами правления «Привата» которые не приняли надлежащих мер по отношению к этой группе лиц.
И напоминаю, согласно международной конвенции. которую подписала Украина (как один из учредителей образования ООН, 26 апреля 1945 года), есть определенная категория граждан под «имуннететом» ООН во время вооруженных конфликтов, и в этом списке сотрудников банков нет!
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
20 травня 2024, 10:34
#
Вітаю колег та себе з професійним святом!

Миру всім нам!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 12:37
#
Сам себя не поздравишь — никто не поздравит…
Сам себя не похвалишь — никто не похвалит…
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 травня 2024, 12:47
#
Александр, с праздником и «крепкой «брони…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 13:16
#
20 травня в день банківського працівника більшість
укрбанків у Харкові з самого ранку навіть не відкривалась.
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