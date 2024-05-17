Індекс Dow Jones вперше перетнув позначку 40 тисяч

Промисловий індекс Dow Jones вперше в історії подолав позначку в 40 тис пунктів. Про це пише CNBC.

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Під час торгів 16 травня індекс піднявся вище цієї позначки — до 40 051,05 пункту. Крім Dow, рекордних значень досягли S&P 500 — 5 297,1 пункту, і NASDAQ Composite — 16 698,32 пункту.

Поштовхом для зростання послужили дані Бюро статистики праці, які показали уповільнення зростання споживчих цін у квітні. Цей звіт підвищив шанси на те, що ФРС кілька разів цього року знизить свою ключову ставку.

Індекс Dow Jones Industrial Average був створений Чарльзом Доу 1896 року на основі 12 акцій промислових компаній, він замислювався як індикатор стану американської економіки. Після додавання восьми акцій 1916 року, а потім ще десяти 1928 року індекс Dow Jones уже майже протягом 100 років складається з 30 акцій.