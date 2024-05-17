Україна запропонувала Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі. Про це повідомило Міністерство економіки після робочої поїздки керівництва відомства до країн Південної Америки.
Україна пропонує Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі
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«Знаємо, що вже є зацікавлення компаній із фармацевтичного й агросектору, переробної промисловості, які хочуть поглиблювати співпрацю з Україною. Сприяти цьому може й угода про вільну торгівлю з Аргентиною, над якою ми зараз працюємо», — заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона сказала, що Україна зацікавлена у співпраці з Аргентиною як одним із лідерів стратегічно важливого регіону Латинської Америки.
Після Аргентини українська делегація, до якої увійшли також міністр з питань стратегічних галузей економіки Олександр Камишін та низка заступників міністрів, вирушила до Чилі.
Це перший візит української делегації такого рівня до Чилі за останні 19 років.
«У нас багато спільного з Чилі, особливо у видобутку корисних копалин і критичних матеріалів. Сподіваюся на поглиблення співпраці в цій сфері. Ми також обговорювали питання логістики. Наступним кроком нашої співпраці є поглиблення діалогу на рівні торгово-промислових палат наших країн», — заявила Свириденко.
Також на порядку денному, як і в Аргентині, були питання роботи над угодою про вільну торгівлю, покращення логістики для експорту та підтримки української енергетичної інфраструктури на фоні системних російських обстрілів.
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