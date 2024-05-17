Honda Motor Co. планує збільшити інвестиції у технології електромобілів до приблизно 10 трильйонів ієн ($65 мільярдів) протягом десяти років. Про це повідомляє Kyodo.
17 травня 2024, 13:31
Honda інвестує $65 мільярдів у розвиток лінійки електромобілів
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Інвестиції будуть спрямовані на підвищення конкурентоспроможності японського автовиробника з потужними закордонними конкурентами, такими як Tesla Inc. і китайська BYD Co.
Honda прагне збільшити частку електромобілів та автомобілів на паливних елементах до 100% від загального обсягу продажів нових автомобілів у 2040 році.
Генеральний директор Honda Тошіхіро Мібе заявив, що індустрія електромобілів все ще тільки зароджується, але «в довгостроковій перспективі перехід на електромобілі продовжуватиметься стабільно».
Джерело: Мінфін
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