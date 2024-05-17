Сайт соціальної мережі X нарешті «переїхав» на новий домен X.com.
17 травня 2024, 11:45
Сайт соцмережі X «переїхав» на новий домен
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«Наша URL-адреса змінилася, але це не вплинуло на ваші налаштування конфіденційності й захисту даних», — йдеться у повідомленні соцмережі.
Нагадаємо, що Ілон Маск купив Твіттер у 2022 році й перейменував соцмережу на «Х», але до торавня 2024 року компанія не міняла доменне ім'я.
Джерело: Мінфін
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