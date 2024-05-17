Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 410 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 489 870 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 травня 2024, 8:22
Втрати ворога за 16 травня: 1 410 російських окупантів, 18 танків, 2 літаки та 1 гелікоптер
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Втрати ворога
- особового складу — близько 489870 (+1410) осіб,
- танків — 7547 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 14552 (+14) од,
- артилерійських систем — 12603 (+38) од,
- РСЗВ — 1071 (+1) од,
- засоби ППО — 800 (+2) од,
- літаків — 353 (+2) од,
- гелікоптерів — 326 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10073 (+45),
- крилаті ракети — 2200 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17104 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2062 (+7).
Джерело: Мінфін
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