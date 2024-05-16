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16 травня 2024, 18:04

Ціна на золото наближається до позначки $2400

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у четвер після сильного нічного зростання на тлі слабких даних щодо інфляції, які призвели долар до місячного мінімуму та посилили очікування зниження процентної ставки. Про це пише investing.

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у четвер після сильного нічного зростання на тлі слабких даних щодо інфляції, які призвели долар до місячного мінімуму та посилили очікування зниження процентної ставки.
Фото:depositphotos

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Жовтий метал повернувся до рекордного максимуму, досягнутого у травні, оскільки трейдери збільшили сподівання, що Федеральна резервна система почне знижувати ставку вже у вересні.

Долар різко впав у середу на цій ідеї, що, у свою чергу, сприятливо позначилося на цінах на метали.

Спотове золото подорожчало на 0,1% до $2388,84 за унцію, у той час, як ф'ючерс на золото з терміном дії, що закінчується, у червні залишився на рівні $2393,50 за унцію до 23:43 за східним часом (03:43 за Грінвічем).

Ціни на золото зросли більш ніж на 1% порівняно з середовищем після того, як дані індексу споживчих цін (CPI) у США знизилися у квітні порівняно з березнем, а базовий CPI також знизився порівняно з попереднім місяцем.

Ці дані, що послідували за слабшими, ніж очікувалося, даними з роздрібного продажу, посилили надії на те, що інфляція знижуватиметься в найближчі місяці, що дасть ФРС більше впевненості, і вона почне знижувати ставку.

Інструмент моніторингу ставки від CME показав, що трейдери оцінюють можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні майже в 54%.

Висока ставка підвищує альтернативні витрати інвестування в золото та інші дорогоцінні метали, оскільки вони не дають прямої прибутковості. Жовтий метал також може виграти від підвищеного попиту на безпечну гавань, якщо економіка США продовжить уповільнюватися цього року.

Проте минулого тижня цілу низку чиновників ФРС попередили, що центральному банку потрібна велика впевненість у тому, що інфляція знижується. Інфляція також залишається вищою за цільовий рівень ФРС 2% на рік.

Інші метали

Інші дорогоцінні метали також зросли. Ф'ючерс на платину подорожчав на 0,5% до $1,081.90 за унцію, а ф'ючерс на срібло — на 0,2% до $29.797 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в четвер і залишилися на дворічному максимумі на тлі оптимізму, що зберігається, з приводу збільшення податково-бюджетних стимулів у Китаї, а також посилення підтримки ринку нерухомості.

3-місячний ф'ючерс на мідь на Лондонській біржі металів подорожчав на 1% до $10375,0 за тонну, а місячний ф'ючерс — на 1,4% до $4,9915 за фунт. Обидва контракти були близькі до максимуму, досягнутого у квітні 2022 року.

Пекін заявив, що цього тижня розпочне масштабний випуск облігацій на 1 трлн юанів ($138 млрд), а кілька великих міст послабили обмеження на купівлю житла, щоби підтримати ринок нерухомості.

Китайські дані з промислового виробництва та роздрібних продажів, які мають бути опубліковані в п'ятницю, тепер очікуються для отримання додаткової інформації про найбільшого у світі імпортера міді.

Джерело: Мінфін
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