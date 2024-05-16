Прибутки 20 найбільших банків рф впали через санкції та «податок на війну»

Прибутки 20 найбільших банків росії різко скоротилися у першому кварталі 2024 року. Цьому сприяли санкцій та сплата «податку на війну». Про це свідчить квартальна звітність фінустанов, передає The Moscow Times.

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Як змінилися прибутки банків

Прибуток «Пошта-банку» впав у 31,2 раза — до 190 млн рублів, банку «Зеніт» — у 7,5 раза, до 174 млн рублів, ХКФ-банку — у 5,5 раза, до 815 млн рублів.

Водночас прибутки «Альфа-банку» скоротилися більш ніж утричі, до 8,5 млрд рублів, ВТБ і «Совкомбанк» — у 2,8 раза, до 35,2 млрд та 11,4 млрд рублів відповідно.

Що кажуть в банках

Банки пояснюють падіння маржинальності бізнесу санкціями, зростанням ставок та виплатами податку на надприбутки, також відомого як «податок на війну».

В «Альфа-банку» уточнили, що зміна результату обумовлена «специфікою підрахунків щодо РСБО». Також прибуток знизився через зростання операційних витрат, консервативного підходу до нарахування резервів та більш високих витрат з податку на прибуток.

Як наголошує видання, рентабельність банківського бізнесу в росії падає: за останній рік банки збільшили активи на 20%, а загальне зростання квартального прибутку становило лише 2%.