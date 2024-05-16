Прибутки 20 найбільших банків росії різко скоротилися у першому кварталі 2024 року. Цьому сприяли санкцій та сплата «податку на війну». Про це свідчить квартальна звітність фінустанов, передає The Moscow Times.
Прибутки 20 найбільших банків рф впали через санкції та «податок на війну»
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Як змінилися прибутки банків
Прибуток «Пошта-банку» впав у 31,2 раза — до 190 млн рублів, банку «Зеніт» — у 7,5 раза, до 174 млн рублів, ХКФ-банку — у 5,5 раза, до 815 млн рублів.
Водночас прибутки «Альфа-банку» скоротилися більш ніж утричі, до 8,5 млрд рублів, ВТБ і «Совкомбанк» — у 2,8 раза, до 35,2 млрд та 11,4 млрд рублів відповідно.
Що кажуть в банках
Банки пояснюють падіння маржинальності бізнесу санкціями, зростанням ставок та виплатами податку на надприбутки, також відомого як «податок на війну».
В «Альфа-банку» уточнили, що зміна результату обумовлена «специфікою підрахунків щодо РСБО». Також прибуток знизився через зростання операційних витрат, консервативного підходу до нарахування резервів та більш високих витрат з податку на прибуток.
Як наголошує видання, рентабельність банківського бізнесу в росії падає: за останній рік банки збільшили активи на 20%, а загальне зростання квартального прибутку становило лише 2%.
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