Громадяни понад 100 країн відкрили бізнес під час війни в Україні. Найбільше — громадяни Туреччини

Понад 2,6 тисячі компаній було засновано іноземцями в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше створюють бізнес в Україні громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та Америки. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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2652 компанії відкрили іноземці в Україні після початку повномасштабної війни. Загалом гроші в країну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу.

Хто найчастіше відкривав бізнес

Серед всіх іноземних бізнесменів найчастіше в Україні відкривали бізнес громадяни Туреччини. Резиденти республіки зазначені як власники у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками.

Громадяни Узбекистану є власниками у 274 нових українських компаніях та обіймають другу позицію рейтингу. Це 10% від загальної кількості. Замикають трійку лідерів громадяни Польщі — 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками, відкритих після 2022 року.

До топу також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю. Варто зазначити, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.

Найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної, стала компанія ТОВ «ТЕНС1МА» із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

На другому місці — АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген». Статутний капітал цієї компанії становить 700 млн грн, а кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ «ЛФС» зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якої є громадянин Польщі.