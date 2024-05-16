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16 травня 2024, 11:13

Ощад отримав нагороду ЄБРР за енергоефективність інвестиційного проєкту

Ощадбанк отримав нагороду «Зелена торговельна угода року» за 2023 рік у категорії «Енергоефективність» під час церемонії нагородження за програмою сприяння торгівлі (TFP) на щорічних зборах Європейського банку реконструкції та розвитку, що відбулись 14 травня 2024 року в Єревані.

ЄБРР щорічно відзначає банки, що підтримують перехід до зеленої економіки. Нагороду присуджено Ощаду та DZ BANK за реалізований кейс із торговельного фінансування з метою імпорту енергоефективного обладнання для виробництва соєвого протеїнового концентрату. Цією нагородою визнано вагомий внесок Ощадбанку у сприяння торгівлі зеленими технологіями та матеріалами в регіонах діяльності ЄБРР.

«Проєкти, що забезпечують впровадження енергоефективних технологій — надзвичайно важливі для України, зокрема через негативні наслідки російської військової агресії для нашої енергосистеми. За оцінками ЄБРР, обладнання, що було профінансоване Ощадом для агропромхолдингу „Астарта-Київ“, має найвищий показник енергозбереження в категорії за результатом аналізу всіх трансакцій банків-партнерів ЄБРР у більш ніж 30 країнах. Ми пишаємось своєю участю в цьому енергоефективному проєкті, вдячні „Астарті-Київ“ за партнерство, а ЄБРР — за високу оцінку», — зазначив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

«Команда „Астарти“ вдячна Ощадбанку та ЄБРР за підтримку інвестиційної діяльності компанії та нашого прагнення впроваджувати передові технології і створювати продукцію з доданою вартістю в Україні. Спільними зусиллями ми зможемо підтримувати економіку нашої країни під час війни та пришвидшувати її післявоєнне відновлення», — додала Лілія Лиманська, фінансова директорка агропромхолдингу Астарта-Київ.

«Цією нагородою ми з гордістю визнаємо виняткову відданість Ощадбанку просуванню проектів з енергоефективності та розвитку торговельного фінансування зелених технологій в Україні відповідно до нашої місії з підтримки переходу регіонів присутності ЄБРР до зеленої, низьковуглецевої та стійкої економіки. Ми вдячні Ощадбанку за його роль у сприянні проекту агропромислового холдингу „Астарта-Київ“ і присуджуємо йому нагороду „Зелена торговельна угода року“ за 2023 рік у сфері енергоефективності», — наголосив Юрген Рігтерінк, перший віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку.

Довідково

У грудні 2023 року Ощадбанк уклав з агропромисловим холдингом «Астарта-Київ» кредитну угоду для фінансування будівництва нового підприємства з глибокої переробки сої. Сума кредитного ліміту становить 60 млн доларів США, термін кредитування від Ощадбанку — 7 років.

Джерело: Мінфін
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