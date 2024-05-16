Біткоїн зріс до $66 000, Сальвадор добув за три роки майже 474 BTC: що нового на крипторинку

Біткоїн піднявся до $66 000

Вчора ввечері ціна першої криптовалюти стрімко пішла в гору. На момент написання новини актив коштує понад $66 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу біткоїн зріс на 6,61%, за тиждень на 7,31%. Майже всі криптовалюти з найбільшою капіталізацією продемонстрували зростання за останні 24 години. При цьому найбільше зросла Solana (+12,65%).

Сальвадор добув за три роки майже 474 BTC

З 2021 року в Сальвадорі на державній геотермальній електростанції, що використовує енергію вулкана, видобуто 473,5 біткоїна вартістю приблизно $29 млн. Про це повідомляє Reuters.

Національний біткоїн-офіс країни повідомив про запуск власного простору в мемпулі біткоїна, де можна в режимі реального часу відстежувати баланс криптовалюти в державній скарбниці. На момент написання в розпорядженні уряду перебуває майже 5 748 BTC, які оцінюються в $352,3 млн.

Тестовий видобуток біткоїна Сальвадор розпочав у жовтні 2021 року — приблизно за місяць після набуття чинності закону про визнання першої криптовалюти легальним засобом розрахунків.

У червні 2023 року влада анонсувала проєкт Volcano Energy потужністю 241 МВт, який передбачав використання поновлюваних джерел енергії для майнінгу цифрового золота.

Загальна вартість підприємства була заявлена в $1 млрд, частка держави в ньому — 23%. Компанія Tether, що випускає стейблкоїн USDT, заявила про участь у першому раунді фінансування Volcano Energy обсягом $250 млн. Свою частку фірма не розкрила.

Згідно з Reuters, усі видобуті Сальвадором біткоїни згенеровані на невеликій геотермальній електростанції потужністю 102 МВт, розташованій поруч із вулканом Текапа. Для живлення 300 майнінгових установок залучено 1,5 МВт.

Humanity Protocol закрив раунд на $30 млн за оцінки в $1 мільярд

Проєкт Humanity Protocol закрив інвестиційний раунд на $30 млн за оцінки в $1 млрд. Це робить стартап одним із «криптоєдинорогів», зазначили в організації.

Раунд очолила компанія Kingsway Capital. У ньому також взяли участь такі контрагенти, як Animoca Brands, Blockchain.com і Shima Capital.

Засновник проєкту Теренс Квок зазначив у коментарі Bloomberg, що стартап також отримав $1,5 млн від лідерів думок у криптовалютній сфері.

Залучені кошти організація планує витратити насамперед на розширення штату. За словами Квока, наразі команда Humanity Protocol налічує 20 осіб.

За словами Квока, розробники планують запустити тестову мережу в другому кварталі 2024 року. У листі очікування зареєструвалися 500 000 користувачів, додав він.

На початковому етапі команда планує випустити додаток. Через нього користувачі зможуть відсканувати долоню, що послужить ідентифікатором.

Наступний крок, за словами Квока, — інтеграція другого рівня безпеки. Компанія випустить спеціальні інфрачервоні камери для сканування вен на руці.

Проєкт Humanity Protocol був представлений наприкінці 2023 року. Пізніше команда заявила про запуск рішення в екосистемі Polygon.

Мета стартапу — створити новий тип блокчейну на базі концепції Proof-of-Humanity (PoH), яка дасть змогу підтверджувати транзакції, не розкриваючи даних користувачів, але зберігаючи при цьому високі стандарти безпеки.

Виплати кредиторам FTX можуть позитивно вплинути на крипторинок — аналітики

Виплати кредиторам криптовалютної біржі FTX можуть спричинити «бичачий ефект» на крипторинку. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт аналітиків K33.

Експерти також висловилися про відшкодування клієнтам Gemini та Mt. Gox. За їхніми словами, це по-різному може вплинути на криптовалютний ринок.

«Mt. Gox і Gemini відшкодують збитки в активах, якими володіли клієнти, а FTX розплатиться з клієнтами готівкою. Покупки з боку кредиторів FTX можуть нейтралізувати тиск продажів клієнтів Mt. Gox і Gemini», — заявили у K33.

Крім того, у повідомленні зазначається, що на ринок також можуть вплинути терміни виплат. За даними експертів, виплати Gemini на суму $1,7 млрд очікуються на початку червня 2024 року, а Mt. Gox на суму $8,9 млрд — до жовтня.

«Якщо суд схвалить план реорганізації FTX, то компанія має намір відшкодувати збитки кредиторам протягом двох місяців. Поки зберігається невизначеність щодо того, чи буде затверджено план. Проте одержувачі готуються до виплат наприкінці четвертого кварталу 2024 року», — зазначили аналітики.