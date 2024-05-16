Курс валют на 16 травня: долар в банках подешевшав, а євро — подорожчало

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−40,00 грн. Євро купують за 42,70 грн, а продають за 43,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,88−39,98, євро — 43,25−43,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,49−39,52 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 42,96−42,97 грн/євро.

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