Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 520 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 488 460 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 травня 2024, 8:14
Втрати ворога за 15 травня: 1 520 російських окупантів, 19 танків та 13 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 488 460 (+1520) осіб,
- танків — 7529 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 14538 (+30) од,
- артилерійських систем — 12565 (+27) од,
- РСЗВ / MLRS — 1070 (+0) од,
- засоби ППО — 798 (+0) од,
- літаків — 351 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10028 (+13),
- крилаті ракети — 2200 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17048 (+93) од,
- спеціальна техніка — 2062 (+1)
Джерело: Мінфін
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