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16 травня 2024, 12:13

У Китаї ліквідували підпільний криптовалютний банк із оборотом $1,9 млрд

Представники муніципального бюро безпеки міста Ченду в провінції Сичуань на південному заході КНР оголосили про припинення нелегального криптовалютного банку. Про це пише китайське видання Вaijiahao.baidu.

Представники муніципального бюро безпеки міста Ченду в провінції Сичуань на південному заході КНР оголосили про припинення нелегального криптовалютного банку.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Організація надавала, запевняє влада, фінансові послуги групам контрабандистів та особам, які бажають вивести свої гроші через криптовалюти до інших юрисдикцій.

Задля ухилення від валютного нагляду банк використав у своїй роботі стейблкоїн USDT. Через організацію пройшли платіжні операції у сумі 13,8 млрд юанів ($1,9 млрд), запевняє слідство.

Прокуратура Ченду встановила, що криптобанк розпочав роботу з січня 2021 року та тримав філії у 26 провінціях країни.

Персонал банку здійснював переказ коштів за кордон, обмінюючи іноземні валюти для контрабанди лікарських препаратів та косметики, скуповував активи в інших юрисдикціях, допомагав компаніям з КНР уникати податків.

Заарештовано кілька сотень людей, зокрема, організаторів підпільного бізнесу. Вилучено банківські картки, інші платіжні інструменти, заморожено кошти на десятки мільйонів доларів.

Джерело: Мінфін
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