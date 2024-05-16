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16 травня 2024, 10:51

З початку року на соцвиплати спрямували 151,2 мільярда гривень. Найбільше пішло на пенсії (інфографіка)

У січні — квітні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 151,2 млрд грн, зокрема у квітні — 38,5 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

У січні - квітні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 151,2 млрд грн, зокрема у квітні - 38,5 млрд гривень.
Фото:depositphotos

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Куди спрямували кошти

Ці кошти було спрямовано:

  • 90,4 млрд грн, із них у квітні — 24,4 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

  • 26,8 млрд грн, із них у квітні — 5,3 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

  • 5,1 млрд грн, із них у квітні — 1,5 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;

  • 20,1 млрд грн, із них у квітні — 5 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;

  • 7,8 млрд грн, із них у квітні — 2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;

  • 1 млрд грн, із них у квітні — 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«За перші чотири місяці цього року соціальні видатки профінансовано в сумі 151,2 млрд грн, або 16 % суми видатків загального фонду держбюджету. Найбільше коштів спрямовано на виплату пенсій — 90,4 млрд грн, або 9,6 % загального фонду держбюджету. Всі виплати здійснено вчасно та у повному обсязі. Продовжуємо робити все необхідне, щоб соціальні послуги були прозорими, доступними й адресованими саме тим людям, які найбільше їх потребують», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Джерело: Мінфін
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