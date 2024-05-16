Binance запустила функцію спотового копітрейдингу

Криптовалютна біржа Binance оголосила про запуск функції спотового копітрейдингу. Про це пише incrypted.

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Що відомо

У повідомленні сказано, що нова опція дозволяє клієнтам копіювати торгові стратегії досвідчених трейдерів безпосередньо у власній діяльності. Крім того, у Binance пояснили відмінність між копітрейдингом на спотовому та ф’ючерсному ринках:

«Основна відмінність полягає в активах, якими торгують. Спотова торгівля передбачає купівлю або продаж криптовалют за поточними ринковими цінами, у ф’ючерсній часто використовується кредитне плече. Це може збільшити як потенційний прибуток, так і ризик».

Відомо, що клієнти біржі зможуть копіювати угоди десяти трейдерів одночасно. Також у повідомленні сказано, що користувачі отримають 10% прибутку своїх копітрейдерів і 10% знижки на торгову комісію.

Портфель досвідчених трейдерів має коливатися в діапазоні від $500 до $250 000, максимальна кількість копітрейдерів — 200, зазначили у компанії.