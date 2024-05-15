Унаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж та знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
15 травня 2024, 19:04
В Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж та понад 4 тисячі станцій мобільного зв'язку
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«На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено — це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку», — сказав Федоров на презентації електронних комунікацій до 2030 року в середу, 15 травня.
Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.
Джерело: Мінфін
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великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.»
Для зменьшення фінансового навантаження роумінг-трафіком біженців,
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