Інфляція в США сповільнилася у квітні. Ціни зросли на 3,4% у річному вимірі, а минулого місяця показник становив 3,5%. Про це пише CNN.
15 травня 2024, 17:05
Інфляція у США сповільнилась у квітні
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«Інфляція охолола у квітні після гарячого початку року, даючи трохи надії американцям, втомленим високими цінами», — йдеться у повідомленні.
У місячному вимірі ціни зросли на 0,3%, що є меншим темпом зростання, ніж 0,4% за попередні два місяці.
Економісти очікували щомісячного зростання на 0,4%, а річного — на 3,4%.
Джерело: Мінфін
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