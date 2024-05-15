З OpenAI йде головний науковий співробітник, який виступав проти Сема Альтмана

Співзасновник та головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер йде з компанії. Про це повідомляє Financial Times.

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«Траєкторія розвитку компанії була не інакше як чудесною, і я впевнений, що OpenAI створить сильний штучний інтелект, який буде і безпечним, і корисним», — сказав він у прощальному повідомленні.

Суцкевер вважається одним з провідних дослідників у галузі штучного інтелекту. Він був одним з головних дійових осіб невдалого «перевороту» в листопаді 2023 року, коли він приєднався до інших членів правління OpenAI, щоб змістити Сема Альтмана з посади генерального директора і вивести зі складу правління співзасновника Грега Брокмана.

«Я глибоко шкодую про свою участь у діях правління», — написав тоді Сацкевер.

Якуб Пачоцкі, учень Суцкевера, який працював в дослідницькій групі OpenAI з 2017 року, замінить його на посаді головного наукового співробітника.

У вівторок Суцкевер натякнув, що незабаром запустить новий проєкт, не розкриваючи деталей.