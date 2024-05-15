Invest Talk Summit: як не пропустити найважливішу для інвесторів подію 2024 року

До Invest Talk Summit залишилися лічені дні. Саміт відбудеться вже цієї суботи, 18 травня. Учасники заходу отримають унікальний доступ до інвестиційних інсайдів, зможуть долучитися до обговорень дієвих стратегій інвестування та стати частиною ком’юніті професіоналів.

Взяти участь у заході можна як офлайн, так і онлайн. Квитки доступні за посиланням. Для тих, хто збирається прийти з партнерами, колегами чи друзями, діятимуть спеціальні вигідні знижки до 20%.

Чому важливо відвідати саміт? На заході зберуться інвестори, як професіонали, так і початківці, яких об'єднує одна мета — поглибити свої знання про дієві методи інвестування, що будуть актуальними найближчим часом.

Допоможуть із досягненням цієї мети наші спеціально запрошені спікери, знання яких стануть корисними для всіх, хто шукає шляхи примноження капіталу. Кожен спікер — експерт у своїй тематиці.

Теми дискусій Invest Talk Summit 2024

Програма цьогорічного саміту складається з 10 актуальних тем, які стосуються інвестування та двох глибоких дискусій, в кожній з яких візьмуть участь по п’ять експертів. Дискусії торкнуться питань, які сьогодні цікавлять українських інвесторів.

Теми дискусій будуть наступними:

1. У пошуках золотої ніші: куди вигідно інвестувати сьогодні?

Які напрямки матимуть успіх до та після перемоги?

Фокус на Сталих Інвестиціях;

Технологічні інновації та їх вплив на ринки;

Інвестиції в творчість, предмети розкоші, золото та інші новітні напрямки;

Як шукати активи з великим потенціалом зростання, ТОП 10 критеріїв.

Модератором розмови виступить Павло Бойко, засновник Gonzo invest та керуючий активами (друге місце на фіневордс Influencer року на Інвестиційному ринку).

Учасниками дискусії будуть фахівці з питань інвестування, серед яких:

Ерік Найман , засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S.

, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S. Олег Котанкін , підприємець, інвестор з 10-річним досвідом, волонтер. Учасник українських та міжнародних бізнес-спільнот. Спікер самітів і благодійних форумів в Україні та ЄС

, підприємець, інвестор з 10-річним досвідом, волонтер. Учасник українських та міжнародних бізнес-спільнот. Спікер самітів і благодійних форумів в Україні та ЄС Іван Компан , фінансист, засновник First Kyiv Investment Club

, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Дмитро Карпіловський , інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб (переможець фіневордс Influencer року на Інвестиційному ринку)

, інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб (переможець фіневордс Influencer року на Інвестиційному ринку) Руслан Романчук, керівний партнер Blackshield Capital AG

2. Чого чекати українському ринку інвестицій у 2024 році, куди інвестори вкладатимуть кошти?

Розвиток геополітичних подій та прогнозування їх впливу на ринки.

Перспективи реструктуризації зовнішнього боргу України, негативний, позитивний для України сценарій, найбільш вірогідний сценарій розвитку подій.

Вплив реструктуризації зовнішнього боргу України на ринки: фондовий, валютний, інвестиції в Україну.

Модератором виступить Олексій Козирєв, фінансовий експерт Minfin.com.ua та Finance.ua.

Учасниками дискусії будуть:

Сергій Фурса , заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital.

, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital. Артем Щербина , Директор з інвестицій Capital Times.

, Директор з інвестицій Capital Times. Тарас Котович , Старший фінансовий аналітик групи ICU.

, Старший фінансовий аналітик групи ICU. Денис Сичков , принципал Horizon Capital.

, принципал Horizon Capital. Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Загалом теми цьогорічного Invest Talk Summit будуть настільки широкими, що зможуть задовольнити не лише традиційні запити інвесторів, а й запропонувати їм нові та дієві стратегії. Торкнуться ці теми фондових ринків, криптовалюти, сільськогосподарських земель, фондів колективного інвестування, лайфхаків в інвестуванні та багатьох інших питань.

Попри війну та складну економічну ситуацію в країні інвестування залишається вдалим рішенням для того, щоб зберегти свій капітал та отримати можливість примножити дохід. Адже навіть в такі часи, як зараз, отримувати пасивний дохід, реалізовувати великі довготривалі цілі, а головне — інвестувати з розумом, більш ніж можливо!

Допомагали з проведенням саміту

Організація заходу стала можливою завдяки підтримки спонсорам. Серед них Gold Partner Біржовий університет який пропонує практичні курси для інвесторів у цінні папери. Це єдиний в Україні центр із 5-рівневою системою навчань у ніші інвестування в цінні папери. В нього вже 4000 випускників, серед яких як початківці, так і досвідчені інвестори.

Партнером саміту також цьогоріч є ТМ Villa UA та Jack Daniel's, які гарантують приємне спілкування у компанії партнерів заходу.

Сайти-організатори Invest Talk Summit Мінфін та Finance.ua щиро вдячні усім спонсорам за допомогу у організації проведення саміту.