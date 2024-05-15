Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 486 940 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 травня 2024, 8:41
Втрати ворога за 14 травня: 1 510 російських окупантів, 14 танків, 2 ракети та 30 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 486940 (+1510) осіб,
- танків — 7510 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 14508 (+48) од,
- артилерійських систем — 12538 (+23) од,
- РСЗВ — 1070 (+0) од,
- засоби ППО — 798 (+0) од,
- літаків — 351 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10015 (+30),
- крилаті ракети — 2199 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16955 (+48) од,
- спеціальна техніка — 2061 (+7).
Джерело: Мінфін
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