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14 травня 2024, 14:44

У перший місяць блокади кордону Україна втратила $660 мільйонів — НБУ

Прямі втрати імпорту товарів у перший місяць блокади польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні України становили $500 млн, експорту — $160 млн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Прямі втрати імпорту товарів у перший місяць блокади польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні України становили $500 млн, експорту — $160 млн.
Фото: dailylviv.com

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Надалі їх вдалося частково компенсувати: втрати імпорту — збільшенням постачань іншими шляхами, а експорту — запуском і нарощуванням потужностей нового морського коридору.

Завдяки повноцінній роботі нового морського коридору Україна зможе не тільки компенсувати втрати від блокади кордонів та запровадження ліцензування зерна, а й повернутися на традиційні закордонні ринки, стверджують в НБУ.

Такі тенденції вже спостерігаються. Останніми місяцями українське продовольство повертається на ринки Азії та Африки, а металургійна продукція — на ринки Азії та Америки.

НБУ припускає, що блокада кордонів припиниться у другому кварталі 2024 року і не призведе до значних втрат експортерів.

Негативний вплив на діяльність підприємств-імпортерів також не буде тривалим і компенсується завдяки використанню запасів та певному надолуженню постачань у наступні періоди.

Джерело: Мінфін
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