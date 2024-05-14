Приватбанк запускає програму персональних знижок та кешбеків

У Приватбанку з’явиться опція персоналізованих знижок та кешбеків від топових українських брендів та компаній в рамках нової програми лояльності «Привіт». Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Програма лояльності дозволятиме клієнтам користуватися найбільш цікавими пропозиціями від різних брендів. Вона підбирає для кожної людини саме ті пропозиції, які співпадають з її споживчими, платіжними звичками, географією проживання та навіть зміною пори року.

Наявні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів програми лояльності можна знайти в меню «Привіт» мобільного застосунку чи веб версії Приват24.

Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня. Пропозиції вигідних покупок діють від декількох днів до місяця.

Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі «Привіт» та відразу ж отримувати кешбеки. Кількість активованих пропозицій не обмежена.