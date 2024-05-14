Укрпошта до дня вишиванки, 16 травня, випустить дві нові марки зі зразками кримськотатарської та харківської вишивки. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Укрпошта анонсувала дві нові марки зі зразками кримськотатарської та харківської вишивки (фото)
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На першому наборі, присвяченому вишивці Харківської області, представлена жіноча сорочка ХІХ ст., на рукавах якої зображені півники — «символи сонця, світла, пробудження життя».
Поштовий набір включає: аркуш «Українська вишивка — код нації. Харківська область», конверт «Перший день», художній конверт формату С6 та картку.
Характеристики:
- Дизайн — Оксани Шуклінової
- Тираж марки — 800 000
- Дата випуску (рік) — 2024
- Кількість марок в аркуші — 8+1 купон
- Номінал кожної поштової марки — F
На другому наборі зображена кримськотатарська вишивка (жіноча головна шаль «марама», середина ХІХ ст.), яка виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською «к'аснак») із використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну.
Поштовий набір включає: аркуш «Кримськотатарська вишивка — код народу. Автономна Республіка Крим», конверт «Перший день», художній конверт формату С6 та картку.
Характеристики:
- Дизайн — Оксани Шуклінової
- Тираж марки — 800 000
- Дата випуску (рік) — 2024
- Кількість марок в аркуші — 8+1 купон
- Номінал кожної поштової марки — U
Передзамовлення
Поштовий набір «Українська вишивка — код нації. Харківська область» можна передзамовити в онлайн-магазині Укрпошти. Його вартість становить 266 грн.
Поштовий набір «Кримськотатарська вишивка — код народу. Автономна Республіка Крим» коштує 146 грн.
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