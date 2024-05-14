Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 485 430 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 травня 2024, 8:19
Втрати ворога за 13 травня: 1 400 російських окупантів, 11 танків, 1 літак та 49 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 485430 (+1400) осіб,
- танків — 7496 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 14460 (+43) од,
- артилерійських систем — 12515 (+28) од,
- РСЗВ — 1070 (+0) од,
- засоби ППО — 798 (+1) од,
- літаків — 351 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9985 (+49),
- крилаті ракети — 2197 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16907 (+29) од,
- спеціальна техніка — 2054 (+6).
Джерело: Мінфін
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