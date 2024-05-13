До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро зросло на 31 копійку у купівлі та на 30 копійок у продажу.
13 травня 2024, 17:21
Курс валют на вечір 13 травня: євро подорожчало на міжбанку на 30 копійок
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Відкриття 13 травня
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Закриття 13 травня
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Зміни
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39,51/39,56
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39,68/39,72
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17/16
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42,57/42,60
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42,88/42,90
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31/30
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−39,95 грн. Євро купують за 42,51 грн, а продають за 43,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,95−40,03, євро — 43,05−43,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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