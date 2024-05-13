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13 травня 2024, 17:48

Китай планує залучити $138 млрд від продажу облігацій

Китай у пʼятницю 17 травня планує розпочати продаж облігацій на суму 1 трильйон юанів ($188 млрд). Це четвертий такий продаж за останні 26 років, останній був у 2020 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Китай у пʼятницю 17 травня планує розпочати продаж облігацій на суму 1 трильйон юанів ($188 млрд).

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До листопада КНР планує продати борг на загальну суму 1 трильйон юанів ($138 млрд). Цього тижня Китай почне продавати першу партію, ці облігації видаватимуть на 30 років, сума складатиме 40 мільярдів юанів ($3 млрд), згідно з повідомленням Міністерства фінансів.

Облігації з 20-річним і 50-річним терміном обігу будуть запропоновані з 24 травня і 14 червня відповідно. Аукціони з продажу цінних паперів триватимуть до тих пір, поки в листопаді не надійде в продаж остання партія, що складається з 30-річних облігацій.

Китай посилює фіскальну підтримку, щоб допомогти економіці, яка зазнає тиску з боку кризи нерухомості та слабкої довіри споживачів. Державні витрати на інфраструктуру, які можуть бути профінансовані за рахунок облігацій, будуть ключовими для забезпечення досягнення Китаєм річного показника зростання на рівні близько 5%.

Інвестори позитивно відреагували на новину про продаж облігацій, а індекс CSI 300, який є основним показником акцій на суші, відігравши попередню втрату на 0,9%, закрився майже без змін. Китайські акції в Гонконзі відіграли попередні втрати та зросли на 0,6%.

Джерело: Мінфін
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