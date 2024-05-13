«Ощадбанк» буде надавати гранти виробникам дронів

Державний « Ощадбанк » оголосив про можливість отримання українським бізнесом, що виробляє безпілотні літальні апарати (БпЛА), грантів через портал «Дія». Про це повідомив голова правління Сергій Наумов.

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Він зазначив, що «Ощад» є ексклюзивним банківським партнером грантової програми «єРобота», яка поширюється на виробників дронів.

Держава в особі банку може покрити до 80% суми гранту, тобто частка власних коштів заявника становить 20% та більше.

Гранична сума гранту — 8 млн грн, які потрібно освоїти протягом 12 місяців із моменту отримання.

На фінансову підтримку від держави можуть податися виробники дронів, які є як фізичними, так і юридичними особами або фізичними особами-підприємцями (ФОП).