Державний «Ощадбанк» оголосив про можливість отримання українським бізнесом, що виробляє безпілотні літальні апарати (БпЛА), грантів через портал «Дія». Про це повідомив голова правління Сергій Наумов.
13 травня 2024, 15:56
«Ощадбанк» буде надавати гранти виробникам дронів
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Він зазначив, що «Ощад» є ексклюзивним банківським партнером грантової програми «єРобота», яка поширюється на виробників дронів.
Держава в особі банку може покрити до 80% суми гранту, тобто частка власних коштів заявника становить 20% та більше.
Гранична сума гранту — 8 млн грн, які потрібно освоїти протягом 12 місяців із моменту отримання.
На фінансову підтримку від держави можуть податися виробники дронів, які є як фізичними, так і юридичними особами або фізичними особами-підприємцями (ФОП).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі