Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 260 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 482 290 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 травня 2024, 8:26
Втрати ворога за 11 травня: 1 260 російських окупантів, 5 танків, 1 літак та 42 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 482290 (+1260) осіб,
- танків — 7454 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14375 (+22) од,
- артилерійських систем — 12472 (+30) од,
- РСЗВ — 1066 (+2) од,
- засоби ППО — 797 (+1) од,
- літаків — 350 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9910 (+42),
- крилаті ракети — 2194 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16819 (+64) од,
- спеціальна техніка — 2042 (+2).
Джерело: Мінфін
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