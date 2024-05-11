Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 320 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 481 030 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 травня 2024, 9:01
Втрати ворога за 10 травня: 1 320 російських окупантів, 15 танків, 1 ракета та 42 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 481030 (+1320) осіб,
- танків — 7449 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 14353 (+40) од,
- артилерійських систем — 12442 (+55) од,
- РСЗВ — 1064 (+2) од,
- засоби ППО — 796 (+1) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42),
- крилаті ракети — 2193 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од,
- спеціальна техніка — 2040 (+9).
Джерело: Мінфін
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