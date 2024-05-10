НБУ знижує курс гривні у парі з доларом третій день поспіль, а євро оновив максимум. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют на 10 травня: євро зросло до нового рекорду
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НБУ
Офіційний курс на 13 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7206 грн за 1 долар (+0,1688 грн). Курс євро становитиме 42,8148 гривень за 1 євро (+0,3836 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 27 березня — 42,6911 грн/євро.
Міжбанк
До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 11 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
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Відкриття 10 травня
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Закриття 10 травня
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Зміни
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39,66/39,70
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39,51/39,56
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15/14
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42,74/42,77
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42,63/42,68
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11/9
Готівковий курс
На готівковому ринку курс зріс у продажу на 10 копійок до 39,95 грн/долар, а у купівлі на 15 копійок до 39,50. Євро купують за 42,43 грн, а продають за 43,05 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,93−43,10 грн.
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