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10 травня 2024, 17:26

Курс валют на 10 травня: євро зросло до нового рекорду

НБУ знижує курс гривні у парі з доларом третій день поспіль, а євро оновив максимум. Про це свідчать дані НБУ.

НБУ знижує курс гривні у парі з доларом третій день поспіль, а євро оновив максимум.

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НБУ

Офіційний курс на 13 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7206 грн за 1 долар (+0,1688 грн). Курс євро становитиме 42,8148 гривень за 1 євро (+0,3836 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 27 березня — 42,6911 грн/євро.

Міжбанк

До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 11 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

Валюта

Відкриття 10 травня

Закриття 10 травня

Зміни

долар

39,66/39,70

39,51/39,56

15/14

євро

42,74/42,77

42,63/42,68

11/9

Готівковий курс

На готівковому ринку курс зріс у продажу на 10 копійок до 39,95 грн/долар, а у купівлі на 15 копійок до 39,50. Євро купують за 42,43 грн, а продають за 43,05 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,93−43,10 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
innapcholko
innapcholko
10 травня 2024, 19:52
#
Рекордам нужно радоваться… а то что с гривной происходит… сдыдиться… тут другое слово…
+
0
innapcholko
innapcholko
10 травня 2024, 19:53
#
Украина бъет рекорды во всех областях в прямом и переносном смысле!
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