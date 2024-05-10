Курс валют на 10 травня: євро зросло до нового рекорду

НБУ знижує курс гривні у парі з доларом третій день поспіль, а євро оновив максимум. Про це свідчать дані НБУ.

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НБУ

Офіційний курс на 13 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7206 грн за 1 долар (+0,1688 грн). Курс євро становитиме 42,8148 гривень за 1 євро (+0,3836 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 27 березня — 42,6911 грн/євро.

Міжбанк

До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 11 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 10 травня Закриття 10 травня Зміни долар 39,66/39,70 39,51/39,56 15/14 євро 42,74/42,77 42,63/42,68 11/9

Готівковий курс

На готівковому ринку курс зріс у продажу на 10 копійок до 39,95 грн/долар, а у купівлі на 15 копійок до 39,50. Євро купують за 42,43 грн, а продають за 43,05 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,93−43,10 грн.

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