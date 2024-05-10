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10 травня 2024, 17:54

На кордоні з Румунією запустили послугу «єЧерга» для автобусів

Відсьогодні, з 10 травня, послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху для пасажирських перевізників стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відсьогодні, з 10 травня, послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху для пасажирських перевізників стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією.
Фото: pixabay.com

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«Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги „єЧерга“ міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобуса», — заявили у міністерстві.

Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути

На яких пунктах пропуску працює система

Послуга «єЧерга» працює на чотирьох пунктах пропуску з Румунією:

  • «Дякове — Халмеу»,
  • «Красноїльск — Вікову де Сус»,
  • «Дяківці - Раковець»,
  • «Орлівка — Ісакча».

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом» для вказаних пунктів пропуску почалась з 10 травня о 12:00. Безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.

Нагадаємо

З 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» з Польщею.

Загалом, за час роботи послуги «єЧерга» для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.

Джерело: Мінфін
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