На кордоні з Румунією запустили послугу «єЧерга» для автобусів

Відсьогодні, з 10 травня, послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху для пасажирських перевізників стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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«Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги „єЧерга“ міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобуса», — заявили у міністерстві.

Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути

На яких пунктах пропуску працює система

Послуга «єЧерга» працює на чотирьох пунктах пропуску з Румунією:

«Дякове — Халмеу»,

«Красноїльск — Вікову де Сус»,

«Дяківці - Раковець»,

«Орлівка — Ісакча».

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом» для вказаних пунктів пропуску почалась з 10 травня о 12:00. Безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.

Нагадаємо

З 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» з Польщею.

Загалом, за час роботи послуги «єЧерга» для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.