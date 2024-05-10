НБУ: у квітні на ринку небанківських фінансових послуг з'явився один новий учасник, 12 ‒ залишили ринок

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні зменшилася, зокрема, з 1056 (станом на 31 березня 2024 року) до 1045 (станом на 30 квітня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною і становила 63. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Із реєстрів виключено вісім фінансових компаній та два ломбарди примусово, разом з тим два страховики були виключені за ініціативою заявника. Також до реєстру включено одного страхового брокера.

Протягом квітня трьом фінансовим компаніям та двом страховикам анульовано всі ліцензії примусово, ще п’ятьом фінансовим компаніям та двом ломбардам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). Сімом фінансовим компаніям Нацбанк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Станом на 30 квітня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

581 фінансова компанія (було 589);

84 страховики non-life (було 86), 12 life-страховиків (без змін) та один страховик зі спеціальним статусом;

121 ломбард (було 123);

127 кредитних спілок (без змін);

5 лізингодавців (без змін);

40 страхових брокерів (було 39);

74 колекторських компанії (без змін).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 22 небанківські фінансові групи (попередня кількість 21).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилась), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилась).

Кількість надавачів фінансових платіжних послуг теж не змінилася. На ринку діють:

20 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк — емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 41 комерційний агент (було 40) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У квітні до Національного банку надійшло 372 запити від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 247, страховиків — 79, кредитних спілок і колекторських компаній — 24, банків — 20, операторів платіжних послуг — 2.