Сьогодні, 10 травня, польські протестувальники розпочали одноденний страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів». Вони блокують вантажні напрямки, повідомляє Державна митна служба України.
10 травня 2024, 15:03
Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
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«За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску „Долгобичув — Угринів“ буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України», — йдеться у повідомленні.
Водночас рух пасажирських автомобілів та автобусів не обмежуватимуть.
Варто зазначити, що сьогодні польські фермери проводять масштабний протест у центрі Варшави. Вони вимагають від влади Польщі відступити від вимог «Європейського зеленого курсу» та провести референдум щодо цього.
Джерело: Мінфін
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