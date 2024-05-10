Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Сьогодні, 10 травня, польські протестувальники розпочали одноденний страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів». Вони блокують вантажні напрямки, повідомляє Державна митна служба України.

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«За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску „Долгобичув — Угринів“ буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України», — йдеться у повідомленні.

Водночас рух пасажирських автомобілів та автобусів не обмежуватимуть.

Варто зазначити, що сьогодні польські фермери проводять масштабний протест у центрі Варшави. Вони вимагають від влади Польщі відступити від вимог «Європейського зеленого курсу» та провести референдум щодо цього.