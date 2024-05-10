Економіка Британії значно відновилася в першому кварталі

Економіка Великої Британії значно відновилася за перші три місяці 2024 року, вийшовши з так званої технічної рецесії. Про це повідомляє AP.

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Офіс національної статистики Сполученого Короліства заявив, що економіка зросла на 0,6% у першому кварталі порівняно з попереднім тримісячним періодом, причому зростання відбулося в усіх галузях, зокрема, у найважливішій — секторі послуг.

Це зростання виявилося вищим за прогнозовані економістами 0,4% та найсильнішим з четвертого кварталу 2021 року, коли економіка відновлювалася після різкого падіння під час пандемії коронавірусу.

Це сталося після двох кварталів помірного спаду, який у Великій Британії визначається як рецесія. Попри квартальне зростання, економіка країни майже не зросла за останній рік.

Втім, економісти висловили сподівання, що зі зниженням інфляції та відсоткових ставок британська економіка може вступити в період більш стійкого зростання.