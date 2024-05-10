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10 травня 2024, 13:04

Попит на землю та нерухомість зріс у 1,5 раза цьогоріч — Опендатабот

У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж в аналогічний період торік: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тисяч таких бланків. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю.
Фото: pixabay.com

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Кількість таких договорів вже на третину більша, ніж до початку повномасштабної війни. Тоді, у 2021 році, було оформлено понад 136 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки.

Водночас відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора раза. Так, за перший квартал цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. До порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.

Проте це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної: тоді для відчуження землі було використано трохи більше ніж 216 тисяч бланків.

В Опендатабот пояснили, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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san4os
san4os
10 травня 2024, 13:14
#
Люди виїжають з України, от і розпродають нерухомість…
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